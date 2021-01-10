وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: غيب الموت الفنان المصري هادي الجيار عن عمر يناهز الـ71، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه بمقابر العائلة بحضور شعبي وفني كبير.ولد الجيار في أكتوبر عام 1949 وتخرج في المعهد العالي المصري للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل (القاهرة والناس) من إخراج محمد فاضل، ثم مسلسل (الكنز) من إخراج نور الدمرداش، ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الراية البيضاء) و(أبناء.. ولكن) و(المال والبنون) و(سوق العصر) و(العصيان) و(الضوء الشارد) و(حق ميت) و(الأسطورة) و(كفر دلهاب) و(مليكة) و(ولد الغلابة).

اكتسب الفنان المصري الراحل شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية (مدرسة المشاغبين) مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها كل من هؤلاء النجوم لاحقا.

وفي السينما قدم أفلاما منها (لمن تشرق الشمس) و(عندما تشرق الأحزان) و(انتهى التحقيق) و(ليالي الصبر) و(درب الجدعان).

يذكر أن الفنان القدير كان قد تعاقد مؤخراً مع شركة سينرجى على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

كما ترك الجيار مكانه فارغاً في مسلسل "موسى"، الذي بدأت أعمال تصويره أخيراً في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يحدث رحيل هادي الجيار، الذي تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970، "ارباكاً" لصناع مسلسل "الاختيار 2"، حيث كان الراحل قد صور خلال الفترة الماضية جزءاً من مشاهده التي يجسد فيها دور والد الفنان أحمد مكي، نعته نقابة الممثلين بمصر، حيث كتب الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الأستاذ العظيم هادي الجيار، إنا لله وإنا إليه راجعون، في جنة الخلد بإذن الله".

وبهذا يكون الجيار ثالث ضحايا الفيروس في الوسط الفني، بعد الراحلة رجاء الجداوي وفايق عزب.

نجوم كثر رثوا الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم الفنان عادل إمام، الذي كتب على "تويتر": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله والدوام لله في وفاة الفنان العظيم والفنان القدير هادي الجيار"، واصفاً إياه بأنه كان "من أعز أصدقائه".

وعلى ذات النسق سار الفنان محمد امام، وزميلته رانيا يوسف، وأيضاً الفنان كريم عبد العزيز الذي كتب على تويتر: "وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال"، أما الكاتب المصري هاني سليم فكتب: "وفاة الفنان العملاق والخلوق وهادئ الطباع هادي الجيار، أحد رموز الفن والسينما المصرية في زمن الفن الجميل".

خبر رحيل الجيار، كان كفيلاً بدعوة العديد من محبيه للقيام بنشر مجموعة من الصور النادرة التي يظهر فيها الراحل، مع عدد من نجوم مسرحية مدرسة المشاغبين، إلى جانب صور أخرى لمشاهد من أعماله الدرامية.