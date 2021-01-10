شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أغنية "شكرًا" بصوت رامى صبرى.. وتامر حسين معلقًا: مفيش أى مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة لأغنية "شكرًا" بصوت الفنان رامي صبري، التي طرحها الهضبة عمرو دياب في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خلافات بين رامي صبري والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين على الأغنية.

وعلق الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مساء اليوم قائلاً: "الأغنية طالما نزلت رسمى يا شباب عادى جدا، أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها، ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تماماً بالعكس نجاح للأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة".



تامر حسين عبر فيسبوك

وأثارت تصريحات النجم رامى صبرى واتهامه للملحن عزيز الشافعى ببيع أغنيتين للفنان عمرو دياب رواد التواصل الاجتماعى، وأيضًا غضب جماهير الهضبة الذين اتهموا رامى صبرى باقحام اسم عمرو دياب فى أزمة لا علاقة له بها، خاصة بعد تحقيق الهضبة للنجاحات الأخيرة فى أغانيه.

الأزمة التى أثارتها تصريحات صبرى دفعت الملحن عزيز الشافعى إلى تصوير فيديو نفى فيه اتهامات صبرى، مؤكدا أنه أرسل الأغانى إلى عمرو دياب قبل أن يراها رامى صبرى، موضحا: "الفترة الأخيرة كان فيه شوية كلام أثير على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بخصوص الفنان رامى صبرى وأنا والشاعر تامر حسين، رامى صبرى اتكلم عن أغنية شكرا وقال مش هتعامل مع عزيز الشافعى تانى، لأن كان شغال معايا فى غنوتين واداهم للفنان عمرو دياب وده كلام عار تمام عن الصحة".

وقال الملحن عزيز الشافعى، فى فيديو عبر فيسبوك: "أغنية حياتى مش تمام لحنتها فى نفس اليوم اللى كتبت فيه أغنية زى ما انتى فى 2019، وأرسلت الأغنيتين للفنان عمرو دياب فورا لأن كنا ساعتها عملنا أنا وتامر يوم تلات وقدام مرايتها، وكنت عايز أعمل حاجه مختلفة".

وأضاف الشافعى: "الفنان عمرو دياب مردش عليا فى نفس اللحظة، وجالى تانى يوم الفنان رامى صبرى، وسمع الأغانى وقولتله أنا بعتها لعمرو دياب، وعجبته الأغانى وغناها وحبها وراح قعد يغنى الأغانى على البيانو وقالى إن أغنية زى ما انتى، مش لايقه عليا أوى"، مضيفا: "عجبته أغنية حياتى مش تمام، وبعدها بيومين الفنان عمرو دياب قالى إنه عايز أغنية زى ما انتى"، مشيرا إلى أنه أبلغ رامى صبرى بذلك كما أن الأخير زاره فى الاستديو مهنئا الشافعى بتعاونه مع عمرو دياب.

وأشار عزيز الشافعى إلى أنه فوجئ بتسريب رامى صبرى لتسجيل أغنية "زى ما انتى" بصوته، لافتا إلى أن أغنية "شكرا" أيضا لم تكن أغنية رامى صبرى من الأساس، قائلا :"أنت اتهمتنى بالباطل وبدون وجه حق".



