شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ريما" في صدارة الإيرادات ويلحق به "الصندوق الأسود".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال فيلم "ريما" يحقق نجاحًا ملحوظًا حيث حقق الفيلم أمس إيرادات تخطت الـ 55.508 ألف جنيه، وفيلم "ريما" بطولة مايا نصرى ومحمد ثروت وإيهاب فهمى وفراس سعيد وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.





بينما جاء بالمركز الثانى فيلم "الخطة العامية " وذلك بعد تحقيقه 55.134 ألف جنيه، وهو من تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، بطولة على ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبد الجليل.

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "الصندوق الأسود" حيث حقق إيرادات وصلت 27.158 ألف جنيه، والفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.

أما فيلم "حظر تجول" فحصد 18.597 ألف جنيه، وفيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين وأمينة خليل، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

و كان المركز الخامس من نصيب فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد أدم بعد تحقيقه 18.516 ألف جنية ، فى حين حقق فيلم "عفريت ترانزيت" إيرادات وصلت الى 5.171 ألف جنية .