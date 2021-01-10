شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي ينشر صورة من استعداداته لمسلسل "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد العوضى خلال استعداداته لمسلسل "اللى مالوش كبير" الذى يشارك به ضمن دراما رمضان 2021، حيث علق على الصورة بكتابة اسم المسلسل وكتب تحتها: "الخديوى رمضان 2021"، وما أن نشر الصورة حتى انهالت عليه تعليقات متابعيه وأصدقائه من الوسط الفني .



العوضى

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل ونحب تانى ليه، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى.

كما قدم أحمد العوضى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الإرهابى هشام عشماوى، وشارك في بطولته كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، آسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمى.

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي، منتصف الشهر الماضى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده، معلقة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".