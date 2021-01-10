شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء تؤكد عرض مسلسل "كوفيد 25" فى 15 حلقة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المؤلفة إنجي علاء لـ"الخليج 365" أن مسلسل "كوفيد 25" سيعرض في موسم رمضان 2021، على 15 حلقة وذلك نظرًا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقتًا ومجهودًا مضاعفًا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن العمل جارٍ التحضير له حالياً استعدادا لانطلاق التصوير، المقرر له الفترة المقبلة .

وأوشكت إنجى علاء على الانتهاء من كتابة الحلقات، مؤكدة أن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، والمسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

جدير بالذكر أن آخر مسلسل قامت إنجى علاء بكتابته "بلا دليل" الذى حقق نجاحًا كبيرًا من بطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوى وأشرف زكى، وقبل مسلسل "بلا دليل" قدمت إنجى علاء مسلسل "لعبة إبليس".