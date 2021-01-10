"بحبك جدا".. محمود حجازي ينعى هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان محمود حجازي، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشر حجازي، صورة تجمعه بالفنان الراحل، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "الأستاذ هادي الجيار، رحمة الله عليه..

هتوحشني يا أستاذ وإن شاء الله نتقابل تاني، وكان ليا الشرف إني أشتغل مع فنان وإنسان زي حضرتك.. مش هنسى أول مرة أقف أمثل معاك في كفر دلهاب، وبعد كدة الأب الروحي ٢، وعمري ما هنسى الكلام اللي قولتهولي.. بحبك جدًا، ادعوله كتير.. البقاء لله" .

يذكر أن الفنان هادي الجيار ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وإنت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، أمرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.