أحمد فهمي ينعى والدة حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد فهمي والدة الفنان حسن الرداد، التي توفيت أمس السبت.

وكتب أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة والدة الصديق العزيز حسن الرداد".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، مساء السبت.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون"