هكذا نعى عادل إمام صديقه هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الزعيم عادل إمام، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للزعيم، عبر موقع "فيسبوك"، صورة تجمعهما، علق :"البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار، خالص العزاء للأسرة الكريمة".

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة