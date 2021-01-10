الشاعر تامر حسين يوجه رسالة لرامي صبري (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الشاعر تامر حسين رسالة إلى الفنان رامي صبري، على خلفية الأزمة التي حدثت بين الملحن عزيز الشافعي ورامي صبري.

اقرأ.. شكرًا تتسبب في خلاف بين عمرو دياب ورامي صبري

وقال تامر حسين خلال مداخله عن طريق الفيديو مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: " إنه دائما يقول إن رامي صبري من أجمل

الأصوات الطربية في جيله، موجها رسالة له قال فيها إنه من الممكن أن ينجح من دون عمل مشكلة مع زملائه أو إدعاءات.

وأضاف، أنا أحب مهنتي وأعتز بعلاقتنا الشخصية، ولن أحرجه أكثر مما حدث.

وطلب تامر حسين من رامي صبري ألا يزج

باسم عمرو دياب في أي مشكلة تخصه حتى لا يحرجه معه، مؤكدا أنه يعرف جيدا أنه معه كل الإثباتات التي تؤكد صحة موقفه من أغنية "شكرا".

وكان رامي صبري قد اتهم الملحن عزيز الشافعي بمنح أغنية "شكرا" و "زي ما انتي" للفنان عمرو دياب، رغم أنه استمع لها من قبل، وهو ما دفع عزيز الشافعي وتامر حسين لانتقاده ونفي صحة ادعاءه وإعلان عدم التعاون معه مجددا.