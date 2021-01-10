آخر كلمات الراحل هادي الجيار لـ صلاح عبد الله

ياسر رشاد - القاهرة - ودّع الفنان صلاح عبد الله الفنان هادي الجيار، بآخر حوار دار بينما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كتب صلاح عبد الله آخر كلمات الراحل له، قائلاً:" ‏بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي،وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح"خلي بالك من نفسك ياصلاح"..حاضر ياغالي هخلي بالي..لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير

القدير ⁧‫هادي الجيار".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

واقتصر العزاء في مقابر الأسرة، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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كان الفنان هادى الجيار قد

أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقلهإلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلب مفتوح تسببت في زيادة سوء حالته الصحية .

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد

تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".