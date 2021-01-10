الجمعة.. حفل غنائي لبليغ حمدي على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مسرح الجمهورية حفلًا غنائيًا من ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على مسرح الجمهورية في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

يقام الحفل يوم الجمعة 15 يناير، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 125 جنيهًا، والثانية 110 جنيهات، والثالثة والأخيرة 85 جنيهًا.

أقام مسرح الجمهورية حفلات غنائية عدة لمطربي الزمن الجميل، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في المسرح للحفاظ على سلامة الحضور.

15 يناير.. حفل غنائي لألحان بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

كانت آخر حفلات الفنان بليغ حمدي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التي أقيمت

في دار الأوبرا المصرية، على مسرح النافورة المفتوح، وشهد إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر، خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية والجمهورية، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.