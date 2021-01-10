الليلة.. حفل غنائي لـ محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام، الليلة، حفل غنائي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء اليوم الأحد الموافق 10 يناير، على مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وبلغ سعر التذكرة 125 جنيها.

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شهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خصوصًا مسارح الأوبراالمصرية، ومعهد الموسيقى

العربية،جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.