جرايمز تعلن إصابتها بـ كورونا.. وتعلق: أخيرًا أصيبت بالفيروس

القاهرة - سامية سيد - أصيبت النجمة العالمية "جرايمز" Grimes "أخيرًا" بفيروس كورونا "COVID-19"، كما قالت لمعجبيها على صفحاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل "أم أن أى" .

تعيش جرايمز فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تزداد بمعدلات هائلة حالات COVID-19 حاليًا.

ونشرت جرايمز على الـSTORIES الخاصة بصفحتها على "إنستجرام" عبارة أخيرًا أصيبت بفيروس كورونا، وهي إشارة أن النجمة الشهيرة كانت تتوقع هذه الإصابة.

بينما انتقدها البعض على الإنترنت لاستخدامها كلمة "أخيرا" ، و أشار آخرون إلى أنها كانت في السابق على مقربة شديدة من الفيروس اللعين الذي يهدد العالم ، حيث أصيب شريكها إيلون ماسك بالفيروس أواخر العام الماضي .

يذكر أن جرايمز البالغة من العمر ( 32 عام ) بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 و قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها : " Delete Forever " و " we appreciate power " و " flesh without blood " ، و غيرهم .