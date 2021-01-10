شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك يكشف عن حبه للكلاب فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد مالك مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورة كشف فيها عن حبه الشديد للكلاب حيث ظهر مع كلبه، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه مالك لتصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.



احمد مالك

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.



أحمد مالك

وكان مالك شارك في مهرجان الجونة بعرض فيلمه "حارس الذهب" والذي عرضه عالميا لأول مرة فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغانى للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، فيتحتم على الثنائى المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سرى لصهر الذهب.