شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر ظهور للراحل هادى الجيار في السينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم الأحد، الفنان الكبير هادى الجيار متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخل هادي الجيار مستشفى الهرم في الأيام الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا الأيام الماضية، وتدهورت حالته الصحية قبل رحيله عن عالمنا.

وترك الفنان هادى الجيار أعمال لن ننساها ممتدة ومتنوعة من مسرح ودراما وسينما، تلك الأعمال التى تتخطى الـ200 عمل.

وكان آخر ظهور للراحل في الدراما من خلال مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة أحمد العوضي، وشارك قبله في مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، وتألق الجيار في العمل بدور الشر مجسداً شخصية "عزت" وهو تاجر مخدرات ومتزوج من فتاة صغيرة يجبرها على العيش معه دون رغبتها.

أما عن آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم "صابر جوجل" للفنان محمد رجب والذى عرض في السينمات عام 2016 ، والفيلم شارك فيه كل من الفنانة سارة سلامة، ولطفى لبيب، ونور الكادريكى، وعدد آخر من النجوم، وهو تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدى.

يذكر أن الفنان هادى الجيار شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المهمة، ومنها "المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان" وسلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل.