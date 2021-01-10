شكرا لقرائتكم خبر عن كأنه يودع جمهوره.. تصريحات هادى الجيار فى آخر حوار لـ"الخليج 365".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل رحيله بشهور قليلة أجرى ”الخليج 365” مع الفنان الكبير هادى الجيار حوارا صحفيا، تحدث خلاله عن مسيرته ونظرته للفن، وكأنه كان يودع جمهوره ويحدثه عن معاناته فى طريق الفن الذى لم يكن مفروشاً بالورود، وكانت هذه أبرز تصريحات الفنان الراحل:



هادى الجيار فى آخر حوار لـ الخليج 365

- راض ومش ندمان على دور عملته أو دور معملتوش واللى من نصيبى أخدته

- اغلب الفنانين مطحونين وماشيين بستر ربنا والناس فاكرانا مليونيرات

- رفضت عمل بناتى فى الفن لأنه مهنة شاقة والناس مش متخيلة معاناة الفنان

- الزعيم رشحنى لمدرسة المشاغبين وكان أجرى 50 قرشا فى اليوم

- أنا من القاهرة لكن عليا عفريت صعيدى وبحب كل حاجة لها علاقة بالصعيد

- التليفزيون خطفنى ولقيت فيه أدوار حلوة قريبة من حياة الناس

- اشتغلت 50 سنة وماقدرش أقول إن الدور اللى عملته غيرى ميقدرش يعمله لكنى اجتهدت علشان أنجح

- لم أهتم بموضوع البطولة المطلقة والحياة بطولة جماعية ومافيهاش بطل واحد

- شباب الفنانين موهوبين والموهبة مش مقتصرة على الجيل القديم