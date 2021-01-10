شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مين بتغنى أغاني مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة مي عمر تصدر قوائم البحث بمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي لم يصل لنصف حلقاته حتى الآن لكنه أثار الجدل بشكل واسع، ومن أهم المواضيع التي أثيرت حول لمسلسل، هي إذا كانت مي عمر من تغني أغاني المسلسل بصوتها لم مغنية أخرى، خاصة بعدما أكد المنتج محمد السبكى أنه شاهد مي تغني الأغاني بنفسها، لكن لم تمر أيام قليلة ليظهر علي تتر المسلسل ايم المغنية التي تؤدي الأغاني وهي "داليدا" او اسمها الحقيقي نور عبد السلام، وفي هذه النقاط نكشف من هي المغنية نور عبد السلام التي تؤدي أغاني مسلسل"لؤلؤ"



مغنية اغاني مسلسل لؤلؤ مع مي عمر ومحمد سامي



نور عبد السلام مغنية اغاني مسلسل لؤلؤ (1)



نور عبد السلام مغنية اغاني مسلسل لؤلؤ



نور عبد السلام مغنية اغاني مسلسل لؤلؤ (3)

1- بدأت الغناء في عمر 18 عامًا، وكانت عضوًا في فريق الكورال بالجامعة.

2- تعزف على الآلات الموسيقية مثل البيانو، والفلوت.

3- ظهرت بالغناء ضمن فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح، وكان لديه فرقة أوركسترا مكونة من 4 أو 5 فتيات يغنون كورال، وكانت أصغر فتاة بينهم، حيث كان عمرها 18 عامًا.

4- غنّت أغنية “حبيبي عاشق” مع مدحت صالح، كما غنت من قبل في إحدى حفلات النجم تامر حسني.

5- غنت في الأوبرا، ثم التحقت بكلية تربية موسيقية.

6- انضمت لفرقة "يلا نغني" لكنها انفصلت عنها بعد ذلك.