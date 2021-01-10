شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالات اليوم العربى للمسرح وإعلان الفائزين بمسابقة البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الهيئة العربية للمسرح كل عام في 10 يناير باليوم العربي للمسرح ذلك التاريخ الذي يتوافق مع يوم تأسيس الهيئة ، ليكون يوما عربيا للمسرح وقد اختاره المسرحيون العرب لأنه شهد ولادة الهيئة التي رأوا فيها طوق نجاة واعتبروه يوماً عربياً للمسرح بمباركة المشاركين في المؤتمر التأسيسي للهيئة الذي عقد في يناير 2008 (اتحاد الفنانين العرب، ومعظم النقابات الفنية العربية، ومنظمة (الأليكسو)، الهيئة الدولية للمسرح، وممثلين عن المسرح من كل الدول العربية.



شخصيات كتبت كلمة المسرح العربي

وتختار الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح في كل عام شخصية مسرحية لها وزنها في المشهد المسرحي العربي لكتابة وإلقاء رسالة اليوم العربي للمسرح في هذه المناسبة، والتي تُلقى وتوزع كما جرت العادة في يوم افتتاح فعاليات مهرجان المسرح العربي ولكن بسبب جائحة كورونا فقد تأجل المهرجان هذا العام ولكن ستحتفل الهيئة العربية للمسرح باليوم العربي للمسرح (10 يناير 2021م) في الشارقة.

ورسالة اليوم العربي للمسرح هذا العام سيلقيها الأمين العام إسماعيل عبد الله وستعرف الاحتفالية أيضا إلقاء كلمة جمعية المسرحيين وكلمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وإعلان الفائزين في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي2020. وإعلان الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه للكبار وتأليف النص المسرحي الموجه للأطفال 2020.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل الإحتفالية باليوم العربي للمسرح مرة واحد، وكذا مهرجان المسرح العربي، كان ذلك مطلع العام 2009م، حيث كان مقررا تنظيم الاحتفالية في يوم 10 يناير من تلك السنة وانطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان المسرح العربي في القاهرة من 10 إلى 15 يناير 2009م، فقررت الهيئة العربية للمسرح إصدار بيان تلغي فيه الإحتفالية وتؤجلها مع المهرجان إلى موعد لاحق تضامنًا مع الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع غزة أنداك.

يذكر أن الشخصيات التي كتبت الكلمة وألقته من قبل : الفنانة القديرة سميحة أيوب (مصر) ود. يعقوب شدراوي (لبنان) و عز الدين المدني (تونس) ويوسف العاني (العراق) والفنانة سعاد عبد الله (الكويت) والفنانة ثريا جبران (المغرب) وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي (الإمارات) وآخرين .