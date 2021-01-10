شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هواية إيما ستون التى تستمتع بها فى فترة حملها بطفلها الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت التقارير الساعات السابقة على بعض التفاصيل حول فترة حمل نجمة الأوسكار الشهيرة إيما ستون، حيث أكد مصدر مقرب من النجمة الشهيرة أنها تتمتع بالنشاط وذلك طوال فترة حملها، حيث تحرص ستون باستمرار على "المشى فى التلال المحيطة لمنزلها"، وهو ما أكده موقع "elle".

فأشار المصدر إىل أن إيما ستون تحب أن تكون بجوار المحيط وأن تقضى وقتًا طويلاً فى الهواء الطلق و ذلك لكى تكون أكثر نشاطا".



ايما ستون ايما ستون

يذكر أن تصدرت مؤخرًا إيما ستون العديد من المواقع الفنى وذلك بعد أن كشفت التقارير أنها تنتظر طفلها الأول من زوجها ديف مكارى ، ولأن الزوجين يسعيان دائما للحفاظ على خصوصية علاقتهما ، وتعد عادة تفاصيل حياتهما نادرة ، بالتأكيد ستزداد هذه الفترة حرصهما للحفاظ على مزيد من الخصوصية بعد اعلان حمل الممثلة وحياتها فى ماليبو حيث تستعد هى ومكارى ليصبحا أبوين ، و من المعروف أن ستون حافظت على حياتها الشخصية إلى حد كبير وقد شارك مكارى بوست واحد على Instagram و كان بهدف إعلان خطوبتهما ، وقد صرح مصدر لـ "E! " أن ستون "متحمسة للغاية بشأن حملها وما سيحدث لاحقا " ، مضيفا أن الممثلة قضت معظم وقتها خلال الفترة الماضية بمنزلها فى ماليبو ولا تسافر إلا محليا فقط .