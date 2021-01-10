شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية هادي الجيار: وداعا الفنان والنجم الخلوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عامًا ورحلة فنية ثرية بالأعمال العظيمة.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن هادي الجيار نجح في تقديم مجموعة من أصعب الأدوار الفنية التي ستعيش في ذاكرة المشاهد المصري والعربي، رحم الله الفنان المبدع والنجم الخلوق هادي الجيار.

ورافق نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى جثمان الراحل هادى الجيار، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الجنازة عليه، في محيط مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بسبب الإجراءات الاحتزاية والوقائية من فيرس كورونا.. وشهد المسجد حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

كان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .