شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى من جنازة هادى الجيار: التحقيق مع باسم سمرة ورحاب الجمل الثلاثاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة ستبدأ التحقيق في أزمة الفنان باسم سمرة ورحاب الجمل يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أنه حال إثبات التحقيق إدانة أي منهما، سيتعرض للعقوبة فورًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، اليوم الأحد، خلال تشييع جنازة الفنان الراحل هادى الجيار، أن الوقت الحالي لا يحتمل أحداث مؤلمة تعكر صفو الوسط الفني والمسيرة الفنية المصرية، التي هي أكبر من أن ندخل في هذا العبث، مشدداً على أنه أصدر قرارا مع مجلس النقابة يعلن فيه معاقبة أي فنان يتطاول على زميله من خلال السوشيال ميديا.