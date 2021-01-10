شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة نوال الزغبي لإطلاق أغنية جديدة خلال شهر يناير الحالي تتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر أحمد حسن راؤول ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم .

وانتهت نوال من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب من أيام وتعاونت فيه مع المخرج اللبناني فادي حداد ولم تفصح عن اسمها حتى الآن لتفاجئ جمهورها .

وقد قامت النجمة اللبنانية بتشويق الجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر من خلال عمل استفتاء هل هي اغنية كلاسيك أو إيقاعية وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير حتى أعلنت أنها إيقاعية باللهجة المصرية.

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول مؤخرًا لـ"الخليج 365"، إن أغنية "باب الجمال"، التى كتبها للكينج محمد منير وتم طرحها وحققت نجاح كبير، بمثابة تحدٍ جديد له، ويرغب فى التأكيد على أن الفن المحترم هو المطلب رقم واحد، وأن هوجة "الجمهور عايز الإسفاف"، كذبة صنعها المنتفعون من الفساد الفنى.

وأضاف راؤول أن الأغنية تحدٍ له أيضًا كشاعر، فالذي كتب "حبيتك بالتلاتة"، بخفة دمها هو من كتب "اختراع"، لتامر حسنى ومحمود العسيلى، بشقاوتها، هو من كتب "باب الجمال"، للكينج منير بعمقها وتفاصيلها .. والحمد لله كسبت التحدى".

واستكمل راؤول حديثه قائلاً: "الكينج محمد منير فى حتة لوحده.. صوته بس فيه ذكريات السنين والطفولة والشباب وكل موقف عشناه كان الكينج معانا فيه وبيعبر عننا ويارب دايما موجود وسطنا".

يذكر أن أغنية "باب الجمال"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر أمير محروس .