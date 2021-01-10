شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أوزرلي تثير ضجة بصور مولودتها الجديدة والبعض يصفها بـ"الجريئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة مريم أوزرلى والشهيرة بـ"السلطانة هويام" مواقع البحث المختلفة وذلك بعد ساعات معدودة من كشفها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عن الصور الأولى لابنتها الثانية التى أنجبتها يوم الجمعة 8 يناير الماضى.



مريم أوزرلى وطفلتها

وقد وصف الكثيرون الصور التى نشرتها مريم على صفحتها بـ"إنستجرام" والتى تضم أكثر من 6.5 مليون شخص أنها صور جريئة للغاية، ويرجع ذلك بعد أن ظهرت النجمة الشهيرة وهى ترضع مولودتها من فراشها بالمستشفى، وبالرغم من ذلك إلا أن الصورة حصدت أكثر من 741 ألف likes خلال 23 ساعة فقط من نشرها.



مريم أوزرلي ومولودتها



وأطلقت مريم أوزرلي علي مولودتها الجديدة اسم "لي لي كوا" LILY KOI، وعلقت علي الصورة فكتبت: "8 يناير 2021.. عزيزتي لي لي كوا" .. لارا جيميما ووالدك وأنا.. نحن سعداء جدا للترحيب بك في عائلتنا.. نحن محظوظون وسعداء لأنك انضممت إلينا.. ستكونى محمية إلى الابد " .