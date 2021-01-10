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مريم أوزرلي تثير ضجة بصور مولودتها الجديدة والبعض يصفها بـ"الجريئة"

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القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة مريم أوزرلى والشهيرة بـ"السلطانة هويام" مواقع البحث المختلفة وذلك بعد ساعات معدودة من كشفها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عن الصور الأولى لابنتها الثانية التى أنجبتها يوم الجمعة 8 يناير الماضى.

 

مريم أوزرلى وطفلتها
مريم أوزرلى وطفلتها

 

وقد وصف الكثيرون الصور التى نشرتها مريم على صفحتها بـ"إنستجرام" والتى تضم أكثر من 6.5 مليون شخص أنها صور جريئة للغاية، ويرجع ذلك بعد أن ظهرت النجمة الشهيرة وهى ترضع مولودتها من فراشها بالمستشفى، وبالرغم من ذلك إلا أن الصورة حصدت أكثر من 741 ألف likes  خلال 23 ساعة فقط من نشرها.

 

 

مريم أوزرلي ومولودتها
مريم أوزرلي ومولودتها

 

وأطلقت مريم أوزرلي علي مولودتها الجديدة اسم "لي لي كوا" LILY KOI، وعلقت علي الصورة فكتبت: "8 يناير 2021.. عزيزتي لي لي كوا" .. لارا جيميما ووالدك وأنا.. نحن سعداء جدا للترحيب بك في عائلتنا.. نحن محظوظون وسعداء لأنك انضممت إلينا.. ستكونى محمية إلى الابد " .


مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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