شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يخطف رجاء الجداوي وفايق عزب وآخرهم هادى الجيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فارق الحياة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، كان أحدثهم الفنان هادى الجيار الذي رحل عن الحياة صباح اليوم الأحد بسبب الفيروس اللعين كورونا بعد تدهور حالته الصحية.

ويرصد ”الخليج 365”، عددًا من نجوم الفن الذين واجهوا هذا الفيروس اللعين ولكن انتهى الأمر بانتصاره عليهم بعد معركة شرسة.

ففي شهر يوليو الماضي، رحلت الفنانة رجاء الجداوى وتوفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في الإسماعيلية، بعد 43 يومًا من الصراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

كما رحل الفنان الكبير فايق عزب فى شهر نوفمبر الماضى، بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا المستجد، وترك عزب إرثًا فنيًا كبيرًا فقدم أكثر من 260 عملاً فنيًا متنوعًا وبدأ مشواره من خلال السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية مثل "طلع البدر".

وتوفى الفنان السورى طونى موسى الذي أدى شخصية "أبو منير المنشار" في مسلسل "باب الحارة" الشهير، بعد ما أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أشهر وعلى أثره انتقل إلى مستشفى الأسد الجامعى في العاصمة دمشق لتلقى الرعاية التى يحتاجها، ولكن في النهاية توفى في شهر أغسطس الماضي متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

ويتم تشييع جنازة الفنان الفنان الكبير الراحل هادى الجيار، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة حسبما أكد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، ثم بعد ذلك يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار لم يستكمل باقى مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وكذلك منع الموت الجيار من استكمال تصوير مشاهده بمسلس "موسى" مع النجم محمد رمضان، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة .