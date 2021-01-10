شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة بين الإيقاف والصلح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

رحاب الجمل وباسم سمرة

شهدت الساعات الأخيرة تصاعد أزمة الفنانة المصريه رحاب الجمل مع الفنان المصرى باسم سمرة، وتبادل الفنانين الاتهامات عبر صفحات السوشيال ميديا انتقلت إلى التوك شو، وهو ما دفع الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إلى إصدار قرار بوقف الفنان باسم سمر والفنانة رحاب الجمل، معلقا: " تم منعهم من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق فى الموضوع ده"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر.



أصدر الفنان باسم سمرة بيانا رسميا، للرد على الفنانة رحاب الجمل بعد هجومها عليه من خلال نشرها منشور وصفته خلاله بالممثل "السكران"، واتهمته بالتطاول عليها وعلى زملائها خلال البروفة الخاصة بالفيلم الذى يجمعهما وهو "ديك العياط".

وقال خلال البيان: "فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة، وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستُجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهّر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق".

وعلق الفنان باسم سمرة عن واقعة الفنانة رحاب الجمل، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وابسط من كده.. الفنانة اللى قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول اقولها استنى شوية يومين 3 وبعد كده سافرى.. لان فيه تظبيط فى الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "كان عندى مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللى هيغلط هظبطه يعنى.. الحكاية كنا قاعدين فى فندق شهير ومفيش الكلام ده".

علقت الفنانة رحاب الجمل ععلى تصريح الفنان باسم سمرة، والتى قال خلالها "جبتها قبل كده من القسم وآى حد يتكلم عنى تانى مش هسكت"، قائلة : "هرد على ده قانون.. إن شاء الله النيابة هتطلب التفريغ الكاميرات هيأكد كلامى.. وفيه تهديدات جتلى هيبعتلى بلطجية.. والحكاية امبارح كان عندنا بروفة القاعة اللى مؤجراها المنتجة.. فراح باسم رمى علبة سجاير وقال لسلطان خد لف ده.. وقالت المنتجة مينفعش احنا فى فندق.. والمنتج الفنى بيقوله ايه ده، ومينفعش احنا فى مكان عام وفيه كاميرات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر،: "هطلب شهاد اللى كانو متواجدين.. وقومت قعدت بعيد من باسم.. وبقى عصبى وبيقول إزاى تمنعونى أنى أشرب حشيش.. كل واحد كان مسئول على كلامه.. وباسم طلب خمرة وكلهم استاء وطلبوا الويتر وقف الحساب وقعد يشتم فى الويتر ويطاول على الزملاء".

قال وائل الرومى، مخرج فيلم " ديك العياط" فى تصريحات صحفيه، إنه يسعى للصلح حاليا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، مشيرا إلى أنه يعقد جلسة حاليا فى منزل باسم سمرة للصلح، مؤكدا أنه لن يستغنى عن باسم سمرة، خاصة أن الأخير سيقدم الشخصية بشكل جيد للغاية.

وترجع تلك الواقعة، عندما شنت الفنانة رحاب الجمل، هجوما حادا على فنان رفضت ذكر اسمه، بسبب تصرفاته وحضوره التصوير فى حالة سُكر حسب كلامها، وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب."

فيما قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن باسم سمرة تقدم بشكوى رسميا ضد الفنانة رحاب الجمل يتهمها بالتشهير به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه سيتم التحقيق فى مسألة الخلاف بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل وتبادلهما الاتهامات والألفاظ الخارجة، معقبا: "مينفعش نهاجم أو نتجاوز ضد بعض علي السوشيال ميديا والمتضرر عليه التقدم بمذكرة للنقابة للتحقيق فيها.. لن نسمح بأن نكون مادة للناس، والمفروض الحفلة تبقى على صحفات الفن مش صفحات الحوادث".