مهرجان البحرين السينمائي يحدد موعد إطلاق دورته الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان البحرين السينمائي إقامة دورته الأولى في أبريل/نيسان بدلا من مارس/آذار الماضي مع مراعاة الاحتياطات الاحترازية الموصى بها.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، الأحد، إنها وضعت تصورا جديدا للمهرجان يتيح "عقد الفعاليات الملائمة للظرف الصحي في مملكة البحرين في شهر أبريل/نيسان 2021 فيما تؤجل الفعاليات الأخرى التي يتعذر إقامتها حتى موعد آخر في هذا العام سوف يتم الإعلان عنه لاحقا".



وسوف تشاهد لجنة تحكيم عربية الأفلام المشاركة بالمهرجان وتعلن عن النتائج.

وأضاف البيان أنه "كانت هناك رغبة كبيرة لعمل مهرجان يلتقي فيه صناع الأفلام وجها لوجه مع الجمهور لكن الوضع الحالي قد لا يسمح بإقامة مهرجان متكامل، وفي الوقت نفسه فإننا نحرص على عدم تأجيل هذا الحدث السينمائي الذي نأمل أن يشكل إضافة للأحداث والفعاليات السينمائية التي تقام في المنطقة".

وكان مقررا إقامة المهرجان في مارس/آذار 2020 قبل أن يعلن نادي البحرين للسينما، المنظم للحدث، تأجيله بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.

وسيقام المهرجان في الفترة من الأول إلى الخامس من أبريل/نيسان تحت شعار "سينما لأجلك".

يأتي المهرجان امتدادا لمسابقة نادي البحرين للسينما التي أقيمت منها دورتان، الأولى في 2017 بمشاركة 15 فيلما بحرينيا قصيرا والثانية في 2018 بمشاركة 25 فيلما بحرينيا قصيرا.