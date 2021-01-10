شكرا لقرائتكم خبر عن روان بن حسين تظهر مع عمرو دياب فى عيد ميلاد إحدى صديقاتها بدبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفاشيونستا الكويتية روان بن حسين، بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، فى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، وقد حضر حفل عيد الميلاد الهضبة عمرو دياب.



عمرو دياب وروان بن حسين

ونشرت روان بن حسين، صورة ومقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أطلت خلالها بفستان باللون الأحمر وإلى جانبها عمرو دياب، وكتبت فى تعليقها على المقاطع المصورة، "احتفلنا بعيد ميلاد صديقتي أمس مع الهضبة عمر دياب".



تدوينه روان بن حسين

تورتة عيد الميلاد

على جانب آخر، كان النجم عمرو دياب قد طرح أغنيته "شكرا" وهى عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود" من ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هى:

1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).