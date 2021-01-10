"فراقك صعب".. روجينا تنعى هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة روجينا، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

ونشرت "روجينا" صورة للراحل هادي الجيار، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "البقاء لله الفنان والاخ والصديق والفنان المبدع هادي الجيار في ذمة الله، شرفت إني اشتغلت معك أتعلمت منك حاجات كتير أوى أهمها الصبر على الموهبة، وأول واحد كان دايما بيكلمني في كل نجاح وكنت تبقى فرحان بيا كانه نجاحك إنت فراقك صعب لكن هتفضل باقي بأعمالك وعطائك وبكل الحب اللي كان في قلبك لكل الناس، ربنا يصبر قلبك يا إيمان إنتى والبنات ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.