بالصور| "بالكحول وقبضة اليد".. حسن الرداد يتلقى العزاء في والدته وسط تزاحم الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

كتبت- منى الموجي:

انتهت منذ قليل مراسم دفن فادية الرداد، والدة الفنان حسن الرداد، في مسقط رأسه بمحافظة دمياط، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد عمرو بن العاص، عقب عصر اليوم الأحد.

واستقبل الرداد العزاء في والدته أمام المقابر الخاصة بأسرته، وظل صوتًا يردد وينبه على الحضور أن يكون العزاء بالإشارة "العزا بالمشاورة"، دون مصافحة، وتواجد بجوار الرداد شخصا حرص على تعقيم يد الأخير بالكحول كلما صافح أحد، كما قام الرداد باستخدام قبضة يده في تلقي العزاء، وأحيانا أخرى بوضع يده على صدره، تعبيرا عن امتنانه للمعزين.

وكان إمام المسجد على التأكيد على أهمية التباعد والالتزام أثناء أداء الجنازة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وبعدها تم وضع الجثمان في السيارة، وسار خلفه المشيعون على أقدامهم وبينهم نجلها الفنان حسن الرداد.

الرداد كان قد أعلن خبر وفاة والدته قبل ساعات، مؤكدا أنها ستدفن في محافظة دمياط.