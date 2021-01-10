رسالة مؤثرة من صلاح عبدالله للراحل هادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 10 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما.

نشر "عبدالله" صورة الراحل هادي الجيار، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا: " بدموع فؤادي بدعيلك يا هادي، وصوتك في وجداني وإنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح: خلي بالك من نفسك ياصلاح، حاضر يا غالي هخلي بالي.. لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم يا أحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير هادي الجيار".

يُذكر أن الفنان الراحل ولد عام 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم أكثر من 200 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها: مدرسة المشاغبين، ومازال النيل يجري، أنا وانت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، امرأة من الصعيد، سلسال الدم، حق ميت، عوالم خفية، العصيان، احترس من عصابة النساء، درب الجدعان وغيرها من الأعمال الفنية البارزة.