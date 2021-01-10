خاص| بعد إثارته الجدل.. تعرف على شبيه محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمطرب يشبه الفنان محمد منير ويقلده في ملابسه وطريقة غنائه، وظهر وهو يقدم أغنية "نعناع الجنينة"، في أحد المطاعم الخاصة، فمن هو؟.

المطرب الأسواني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "اسمي الأصلي خيري موسى ومعروف باسم (خيري منير) وعمري 38 سنة، وعن إعجابه بتجربة الفنان محمد منير أحببت الموسيقى، وقمت بدراستها في معهد الموسيقى العربية، وبعدها اتجهت للغناء، وأقدم أشهر أغاني محمد منير وأحمد منيب وأيضا الفنانة فيروز".

وأضاف: "فوجئت بمدى الاهتمام بالفيديو، والحمد لله حقق الصدى الطيب، وإن كنت أوضح هنا أني لا أسعى للشهرة على حساب الفنان الكبير محمد منير، لعدة أسباب أهمها أني بالأصل من محبيه، وغالبية حضور الحفلات التي غنيت بها يعرفون مدى هذا الحب، وكانت تجمعني صداقة مع رحمة الله مدير أعماله وابن عمه محمود ابا اليزيد".

خيري كان قد أثار الجدل الأيام الماضية، بسبب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو له بأحد المطاعم، وهو يقدم أغنية "نعناع الجنينة" بطريقة تشبه أداء الفنان محمد منير.

الفنان محمد منير يستعد لطرح أغنية بعنوان "فينك يا حبيبي"، من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس.