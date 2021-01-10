لحظة انهيار حسن الرداد خلال تشييع جثمان والدته - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

دخل الفنان حسن الرداد في نوبة من البكاء، بعد أن انهار خلال تشييع جثمان والدته، عصر اليوم الأحد، من ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمدينة دمياط مسقط رأسه، وسط مشاركة المئات من أهالي المحافظة.

كما شارك الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد لطفي، وعدد من نجوم الفن والمسرح في تشييع جثمان والدة الأخير، وسط حضور أمني مكثف.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ونشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".