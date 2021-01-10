صور| راغب علامة يهنئ نجله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ السوبر ستار راغب علامة، نجله لؤي بعيد ميلاده الموافق اليوم 10 يناير الجاري.

نشر "علامة" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عامًا بعد عام، أصبحت الرجل الذي طالما حلمت برؤيتك تتحول إليه، أنت تجعلنا جميعًا فخورين، عيد ميلاد سعيد وقد يكون هذا العام مليئًا بالإنجازات العظيمة أحبك أكثر مما يمكن أن تصفه الكلمات".

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.