بالصور| حسن الرداد يحمل جثمان والدته لمثواها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

كتبت- منى الموجي:

حمل الفنان حسن الرداد النعش الذي يحمل جثمان والدته فادية الرداد، وبدأت منذ قليل مراسم دفنها، في مقابر أسرته بمسقط رأسه محافظة دمياط.

وكان مسجد عمرو بن العاص استقبل جثمان فادية، لأداء صلاة الجنازة عليها قبل دفنها في مقابر أسرتها، بجوار زوجها ونجلها.

وحرص إمام المسجد على التأكيد على أهمية التباعد والالتزام أثناء أداء الجنازة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وبعدها تم وضع الجثمان في السيارة، وسار خلفه المشيعون على أقدامهم وبينهم نجلها الفنان حسن الرداد.

الرداد كان قد أعلن خبر وفاة والدته قبل ساعات، مؤكدا أنها ستدفن في محافظة دمياط.