روجينا لـ"هادي الجيار": فراقك صعب

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الفنانة روجينا الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا صورة للراحل وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله الفنان والأخ والصديق والفنان المبدع هادى الجيار.. فى ذمة الله.. "شرفت أنى اشتغلت معك اتعلمت منك كتير اوى اهمها الصبر على الموهبة، واول واحد كان دايمًا بيكلمنى فى كل نجاح وكنت تبقى فرحان بيا كأنه نجاحك انت.. فراقك صعب، لكن هتفضل باقى بأعمالك وعطائك

وبكل الحب اللى كان فى قلبك لكل الناس، ربنا يصبر قلبك يا إيمان انتى والبنات، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته.. أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عامًا.. ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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كان الفنان هادى الجيار أصيب بفيروس كورونا منذ أيام عدة وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملية قلب مفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية.

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار تعاقد أخيرًا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض أخيرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا".