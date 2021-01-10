غياب كبير لنجوم الفن في جنازه الراحل هادي الجيار.. وهؤلاء الحاضرون

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة ، والفنان محمد رياض، علي حضور جنازة الراحل هادي الجيار، التي شيعت منذ ساعات، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأسرة في صلاة الجنازة مع الالتزام بإرتداء الكمامة والتعقيم.

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر

ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلب مفتوح تسببت في

زيادة سوء حالته الصحية.

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".