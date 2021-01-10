"المعطف" .. أغنية طربية بتوقيع صابر الرباعي والموسيقار طلال

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المطرب صابر الرباعي طرح أغنية وكليب جديد بعنوان " المعطف " من كلمات كريم العراقي ، وألحان الموسيقار د. طلال ، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، وإخراج وليد ناصيف ،

وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة .

صابر الرباعي يراهن على أغنية وكليب "المعطف" ويؤكد أنه عمل فني يقدمه بأسلوب رشيق، وأنه

اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشياً مع برد اجواء الشتا، مشيرًا إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وأن الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية .