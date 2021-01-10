تصاعد أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل لرئيس الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - نشبت أشرطة العرض السابقة في العرض مباشرة من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، وذلك بسبب تواجد طبقة في بروفات وتشابك.

وقامت الفنانة رحاب الجمل بنشر بوست عبر صفحتها الرسمية التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تكشف من تفاصيل "خناقتها" مع باسم سمرة.

كتبت رحاب: "تدخل بالأمس بروفة الفيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام ويخرجوك من المكان بالأحجار والجاردات، ديه ما تتعايز عليها لازم تتعاآح ، ديه ما لازم تتعاقب عليها وبالأدبانون ، وقلة مهنية ، والمرادي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن طالب المشاركة في الشهادة أو الشهادة الثانوية يكفي تفريغ الكاميرات.

رحاب الجمل تتراجع عن تقديم شكوى للنائب العام

ولكن مع تدخل الفنان أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية في محاوله منه لحل الأزمة، تواصل مع رحاب الجمل وبالفعل حذفت المنشور الذي كتبته تهاجم

فيه الفنان باسم سمرة والتي كانت تصفه فيه بـ"الممثل السكران".

وأكدت رحاب أنها مستاءة للغاية مما حدث، وكانت تنوي بالفعل التقدم ببلاغ للنائب العام، ولكن تراجعت بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وحديثه معها بأنه لا يصح أن تتقدم ببلاغ للنائب العام دون العودة للنقابة، وطلب منها تقديم شكوى للنقابة، ووعدها بحل الأزمة، لافتة إلى أنها في طريقها للنقابة لتشرح ما بدر منه.

تعليق أشرف زكي علي الأزمة من البداية

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـه، إنه طلب من الفنانة رحاب الجمل حذف ما كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه تحدث معها في أن مشكلات الزملاء لا يجب أن تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه طالبها بتقديم شكوتها

لمجلس النقابة لتوضيح الواقعة، مؤكدًا أنه لا شخص فوق القانون.

رد باسم سمرة

وعلق باسم سمرة قائلًا خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "الكلام مش بفلوس يا جملاوي"، ثم أصدر بيان بعد ذلك أكد فيه انه تقدم بشكوى ضدد رحاب الجمل لنقابة المهن التمثيلية وذلك بسبب تطاولها عليه حسب وصفه، وظهر بعد ذلك في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب وأكد أن كل ما ذكرته الفنانة رحاب الجمل غير صحيح وأنه ساعدها في خروج زوجها من قسم الشرطة منذ فترة قريبه.

تصاعد الأزمة

أعلن الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، إيقاف رحاب الجمل والفنان باسم سمرة وتحويلهما للتحقيق ، وقال في تصريح تليفزيوني لبرنامج "الحكاية" ، مع عمرو أديب ، إنهما لم يلتزم بتعليمات ، وظهر قراره ، جاء ذلك على خلفية خلافات بروفات فيلم ديك العياط "، يشارك فيه نضال الشافعي ، وعمر كمال ، وحمو بيكا ، ومن إنتاج فاطمة الليبية.

رحاب الجمل ترسل شكوى لرئيس الجمهورية

قامت بإعلانها عن طريق البريد للشركة ، وأرسلتها من قبل البريد الإلكتروني: "بالإنتقال إلى الخارج" كل ده هيترد عليه قانوني ".