بالدموع.. وداع مؤثر من أسرة هادي الجيار في جنازته

ياسر رشاد - القاهرة - شُيعت جنازة الراحل هادي الجيار، منذ ساعات، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير في صلاة الجنازة مع الالتزام بإرتداء الكمامة والتعقيم.

قامت أسرة الراحل بوداعه في لحظاته الأخيرة قبل الذهاب إلى مثواه الأخير، بالدموع حزناً على فراقه من جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر

تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

واقتصر العزاء في مقابر الأسرة، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله

إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلب مفتوح تسببت في زيادة سوء حالته الصحية .

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".