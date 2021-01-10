مع فريق (الإختيار2)..آخر ظهور فني للراحل هادي الجيار

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تحضيرات مسلسل "الإختيار 2" آخر شاشة درامية للراحل هادي الجيار، وذلك بعد مشاركته في جزءه الثاني بعد نجاح الأول في الموسم الرمضاني الماضي .

وكان آخر ظهور لـ هادي من خلال صورة مع فريق عمل المسلسل، استعداداً لتصوير مشاهده في المسلسل، مع بطلي لعمل"كريم عبد العزيز، أحمد مكي"، والمخرج بيتر ميمي.

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم،

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء

عملي قلب مفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".