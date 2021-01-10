أحمد مكي ينعى هادي الجيار

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الفنان أحمد مكي الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر مكي صورة للراحل، وعلق عليها قائلاً:" إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"الفنان الكبير هادي الجيار في ذمة الله. اللهم اغفر له و ارحمه".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع

الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلب مفتوح تسببت في ازدياد سوء حالته الصحية .

بث مباشر| صلاة الجنازة على جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".