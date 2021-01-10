محمد صبحي ناعياً هادي الجيار: صديق عمري

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد صبحي في عزاء الفنان الراحل هادي الجيار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نعى صبحي الراحل هادي الجيار، قائلاً:"إنا لله وإنا إليه راجعون رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع .. هادي الجيار .. صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية . بكل الاسي والحزن والالم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وللاسرة والاصدقاء

الصبر والسلوان".

رحل الفنان هادي الجيار فجر اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الفنان هادى الجيار قد أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وقام بإجراء عملي قلبمفتوح تسببت

في ازدياد سوء حالته الصحية .

بث مباشر| صلاة الجنازة على جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جدير بالذكر أن الفنان هادى الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، الذي كان من المقرر عرضه رمضان 2021. وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي ناهد رشدي حمزة العيلي حسني شتا".