تسبب في عدم الحركة والكلام.. تفاصيل حادث الفنانة شيماء علي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة الإيرانية المقيمة في الكويت شيماء علي، معدلات الأكثر بحثًا بمؤشر محرك جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مرورها بحادث تسبب في عدم الحركة أو الكلام.

وبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول أخر أنباء عن حالة الفنانة شيماء على، بعدما نشرت الفنانة الإيرانية المقيمة في الكويت شيماء علي، مقطع فيديو صادم وهي ترقد على السرير ولا تستطيع الحركة أو الكلام.

وقالت الفنانة متأثرة في الفيديو، :"إنها غير مستوعبة ما حدث لها وأنها على قيد الحياة"، وحول سبب الحادث

أكدت إنها لا تستطيع التوضيح الآن وكل شيء في ميعاده.

وأضافت أنها تعبانة من تأثير البنج ولا تستطيع الحديث وحمدت الله أن الأمر وصل لهذا الحال وحين تفيق ستكشف تفاصيل ما حدث مطالبة بالدعاء لها.

وظهرت شيماء بوجه متورم باللون الأزرق نتيجة عنف الصدمة، فيما كانت يدها موصلة بالأجهزة الطبية اللازمة لعلاجها.