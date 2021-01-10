صور نادرة للسيدة فيروز في أميركا تنشر للمرة الاولى “انحنت لها الرؤوس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 2:04 مساءً

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور للسيدة فيروز تنشر للمرة الأولى عندما كانت في زيارة تاريخية للولايات المتحدة الأميركية.

وفي التفاصيل، نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم مجموعة صور نادرة لجارة القمر فيروز تعود للعام ١٩٧١، في تغريدة مميزة لاقت تفاعلاً كبيراً.

وأرفق ريكاردو كرم الصور بتعليق:” فيروز في صور نادرة بدأت بالانتشار البارحة وتعود للعام ١٩٧١ خلال رحلتها التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انحنت لها الرؤوس وسالت الأقلام تكتب عن أيقونة الشعراء الآتية من لبنان الصغير”.

وأضاف:”حينها لا فضائيات ولا منصات افتراضية…فيروز صدحت وأغنيتها عانقت العالي”.