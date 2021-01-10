نادر الأتات يتحدث لـ بتجرد عن نجاح “من يومتا” وبحضر لمفاجأة قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أحدث أغنياته “من يومتا” واحتلالها المراتب الأولى بين الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وفقًا للإحصاءات الرسمية في مختلف المنصات الموسيقية بالوطن العربي.

وعن النجاح السريع للأغنية يقول نادر الأتات في دردشة مع موقع “بتجرد”: “أصداء أغنية (من يومتا) جاءت سريعة للغاية، وذلك أفرحني جدًا، أردت أن تكون هذه الأغنية بمثابة نافذة فرح وطاقة إيجابية للناس بعد كل الظروف الصعبة التي شهدناها في الأشهر الماضية”.

ويضيف نادر الأتات: “فيديو الأغنية جاء بسيطًا لكن تفاعل الناس معه كان لافتًا، أشاهد يوميًا عشرات الفيديوهات لمتابعين يعيدون الحركات التي قمت بها في الفيديو، وهو ما يزيدني ثقة بأن البساطة هي مفتاح للنجاح”.

أمّا بخصوص مشاريعه الفنية المقبلة يقول نادر الأتات: “نضع حاليًا اللمسات الأخيرة على أغنية ديو باللهجة العراقية مع الفنان نور الزين، كما نخطط لتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الفترة المقبلة، وهذه أوّل مرّة أغني فيها بالعراقي، فأتمنى أن تنال الأغنية استحسان الجمهور”.

نفيد بالذكر أن أغنية “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وتنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، اختار نادر الأتات إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان، وحقق الفيديو مليوني مشاهدة بعد أسبوعين فقط من إصداره.