ملحم زين يحقق أكبر نجاحاته مع عمر صبّاغ.. أوّل أغنية له تحصد 100 مليون مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: استطاع النجم اللبناني ملحم زين أن يحدث تغييرًا كبيرًا في نمط الأغاني التي يقدّمها، ونجح في إدخال الروح الشبابية إلى أغنياته وذلك منذ تعاونه الأوّل مع المؤلف الموسيقي عمر صباغ.

ويعتبر عمر صبّاغ، “صاحب الأغاني الضاربة”، أحد أهم صنّاع الموسيقى في لبنان والوطن العربي، وما يميزه عن غيره من الموزعين هو تجدده الدائم، وميله إلى أخذ التوزيع إلى حد الجنون في الموسيقى، وهو ما حققه ببراعة مع ملحم زين.

ملحم زين غيّر جلده مع عمر صباغ وخرج من عباءة النمط الشعبي القديم، وذلك جعل المراهقين يقتربون أكثر من أغانيه، وقد تكون أغنية “ضلّي اضحكي” التي صدرت في العام 2017 إحدى أنجح الأغاني التي انبثقت عن التعاون بينهما.

إلى جانب أنها من الأغنيات اللبنانية المفضلة لدى الجمهور في الفترة الماضية، تعتبر أغنية “ضلّي اضحكي” وفي لغة الأرقام، الأنجح لملحم زين، والأعلى مشاهدةً بين كل الأغاني التي قدّمها منذ بداياته الفنية وحتى اليوم، حيث تخطت مؤخرًا حاجز الـ100 مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “ضلّي اضحكي” صدرت في ألبوم ملحم زين “الجرح اللي بعده” وهي من كلمات فادي مرجان وألحان علي حسون وتوزيع عمر صبّاغ.

نفيد بالذكر أن ملحم زين حقق نجاحات كبيرة مع عمر صبّاغ في العديد من الأغاني، نذكر منها “ما عاد بدي ياك”، “عندك هواية”، “من مدّة”، وصفّى قلبي”.