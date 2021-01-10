نانسي عجرم تطلّ على اللبنانيين في حجرهم عبر شاشة LBCI

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نمط جديد من الحفلات دخل العام المنصرم 2020، وهو البث المباشر عبر “تيك توك”؛ وفي ظل أزمة الحجر الصحي اختارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وبعد تقديمها حفلاً أونلاين على “يوتيوب”، أن تقدم حفلًا ثانيًا مباشرًا عبر التطبيق الحديث.

وحقق الحفل الذي حمل اسم The Magical Live Show نجاحًا كبيرًا في عرضه الأول على “تيك توك” والثاني على “يوتيوب”، وهذا ما شجّع قناة MBC4 لعرضه تلفزيونيًا منذ أيام بمناسبة الأعياد المجيدة، ودفع قناة LBCI للحصول أيضًا على حقوق عرضه في نهاية الأسبوع المقبل.

وبدأت قناة LBCI الترويج لعرض الحفل ليصل إلى الشاشة يوم السبت 16 كانون الثاني/يناير عند العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بيروت، ليكون بمثابة هديّة من القناة للمشاهدين، في ظلّ الحجر الكامل المفروض في لبنان خلال هذه الفترة مع تزايد عدد المصابين بكورونا.

ويأتي الحفل الناجح بعد إنجازات قدمتها نانسي عجرم في 2020 كان أبرزها تفوق أغنيتها “قلبي يا قلبي” بتصدّرها قائمة أنجح الأغاني اللبنانية والعربية.