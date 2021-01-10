كيت ميدلتون تتلقى التهاني في عيد ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تلقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام، العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها التاسع والثلاثين، من أفراد آخرين من العائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر الحساب الرسمي لـ”الملكة إليزابيث والأمير فيليب” صورتين لدوقة كامبريدج وعلق: “أتمنى لدوقة كامبريدج عيد ميلاد سعيداً للغاية اليوم!”.

كما احتفل الأمير تشارلز ودوقة كاميلا بعيد ميلادها أيضاً، وكتب حساب كلارنس هاوس على انستغرام: “عيد ميلاد سعيد لدوقة كامبريدج”.

أما حساب Kensington Palace الرسمي، والذي يمثل دوقة كيت والأمير وليام، فنشر صورة لكيت وهي ترتدي قناعاً للوجه، وكتب: “شكراً لك على أمنياتك الطيبة في عيد ميلاد الدوقة. لقد كانت أعياد الميلاد مختلفة جداً في الأشهر الأخيرة، وما زالت أفكارنا مع كل أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية في هذا الوقت الصعب للغاية “.

وقضت كيت ميدلتون عيد ميلادها التاسع والثلاثين محاطة بأكثر الأشخاص تميزاً في حياتها، وهم: أطفالها الثلاثة وزوجها الأمير وليام.

إذ تعزل العائلة المالكة المكونة من خمسة أفراد حالياً في منزلهم الريفي، أنمر هول، في نورفولك حيث تخضع المملكة المتحدة للإغلاق الرئيسي الثالث وسط جائحة COVID-19 المستمر.

لذلك الاحتفال بعيد ميلاد دوقة كان مختلفاً هذا العام، فهي تحتفل بانتظام في عطلة نهاية الأسبوع الأقرب إلى عيد ميلادها من خلال إقامة حفل منزلي تستضيف فيه أفضل أصدقائها وعائلتها مثل والديها كارول ومايكل، لكن لن يكون ذلك ممكناً هذا العام.

يذكر أن في نهاية عام 2020، شارك دوق ودوقة كامبريدج رسالة خاصة لأي شخص يكافح مع هذا العام غير المسبوق، وبسبب جائحة فيروس كورونا، كتب كامبريدج على انستغرام: “أفكارنا في عيد الميلاد هذا مع أولئك الذين يقضون اليوم بمفردهم”، أولئك الذين حزنوا منكم بسبب فقدان أحد أفراد أسرته وأولئك على خط المواجهة الذين يحشدون بطريقة ما الطاقة لتعليق حياتكم وتعرضكم للخطر لرعاية بقيتنا”.

وعلى صعيد آخر يقترن عيد ميلاد كيت بأخبار سعيدة إضافية للعائلة المالكة هذا العام.

إذ أكد قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث والأمير فيليب تلقيا لقاح كوفيد-19، وتم إعطاؤهما التطعيم من قبل طبيب منزلي في قلعة وندسور.