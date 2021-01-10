إيمي سمير غانم تنعى والدة زوجها.. وشقيقتها تصفها بـ”الأم العظيمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة إيمي سمير غانم على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعتها بزوجها الفنان حسن الرداد ووالدته التي رحلت عن عالمنا مساء السبت.

وعلقت على الصورة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح.. فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك.. بحبك”.

كذلك نعت الفنانة دنيا سمير غانم والدة الفنان حسن الرداد، زوج شقيقتها إيمي، حيث نشرت صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت فيها برفقة شقيقتها والرداد ووالدته ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت قائلة:” البقاء لله والدة أخويا وزوج أختي حسن الرداد، الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد، ربنا يرحمها ويصبر كل عيلتها وحبايبها، هتوحشينا أوي البقاء لله حسن ونيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب، نسألكم الفاتحة والدعاء”.

وكان النجم المصري قد أعلن عبر صفحته على “فيسبوك” عن وفاة والدته، قائلاً: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.

يذكر أن حسن الرداد عرض له مؤخراً فيلم “توأم روحي”، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن إيمي سمير غانم كان ظهورها الفني الأخير في رمضان 2019، من خلال مسلسل “سوبر ميرو” بمشاركة الفنان سمير غانم، محمد ثروت، حمدي المرغني، إنعام سالوسة، ملك قورة وأحمد سلطان.