شريف منير ينشر للمرة الأولى صورة إبنه الأكبر.. تعرفوا إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان شريف منير للمرة الاولى عن وجود ابن له من خلال نشره صورة لابنه الأكبر فؤاد عبر حسابه على “إنستغرام”.

ونشر شريف صورة تجمع ابنه الأكبر فؤاد وابنته أسما، وعلق عليها بقوله: “أسما وفؤاد.. ربنا يخليكوا ليَّ ويجمعكم وما يفرقكم أبداً أبنائي الأعزاء.. شكراً إنكم في حياتي”.

يذكر أن الفنان المصري لم يكن يذكر أي أخبار عن ابنه فؤاد، حيث كان كل كلامه عن بناته حتى ظن الجمهور أنه لم ينجب سوى بنات، حتى فاجأهم بنشر صورة ابنه.

يشار إلى أن شريف شارك في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته عدد من ‏الفنانين منهم؛ ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، ‏سليمان عيد، إيمان سيد وبدرية طلبة‎.‎